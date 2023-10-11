Опубликовано: 12:56, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстан начинает транзит российского газа в Узбекистан. До конца года будет поставлено около 800 млн кубов газа.

В 2023 году через Казахстан в Узбекистан будет поставлено около 800 млн кубометров российского газа.

"До конца года не менее 800 миллионов кубометров рассматривается возможность поставки по нитке, которая специально выделена для Узбекистана. Мы будем еще дополнительно получать плату за транзит газа"

– глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев

Он добавил, что на данный момент Казахстан и "Газпром" договорились о пропуске по газопроводной системе республики в сторону Узбекистана до 2,8 млрд куб м в год. Возможности казахстанской газотранспортной системы позволяют это.