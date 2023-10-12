Узбекистан подключится к "Север-Югу"

Опубликовано: 12:13, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан объявил о планах подключиться к международному маршруту "Север-Юг". Предполагается, что республика будет использовать гавани в Каспийском море.

Главы минтранса России и Узбекистана договорились о сотрудничестве двух стран в направлении развития международного коридора "Север-Юг". Речь идет о маршруте, который пройдет через Узбекистан, Туркменистан и Каспийское море.

Таким образом, планируется значительно увеличить количество перевозимого груза и, в целом, улучшить показатели товарооборота между Россией и Узбекистаном.

Сейчас у России и Узбекистана есть другие направления, по которым могут проходить перевозки между двумя государствами.

Ранее правительство РФ поддержало планы Узбекистана выйти к пакистанским портам через Афганистан. Таким образом, новый коридор будет еще одним продолжением маршрута "Север-Юг".

В рамках этого проекта планируется строительство Трансафганской железной дороги, протяженность которой составит 760 км. В свою очередь, Афганистан предложил РФ частично профинансировать строительство дороги. По предварительным данным сумма реализации этого проекта может составить $6 млн. Завершить строительство маршрута планируется к 2027 году.