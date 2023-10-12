Узбекистан подключится к "Север-Югу"

Главы минтранса России и Узбекистана договорились о сотрудничестве двух стран в направлении развития международного коридора "Север-Юг". Речь идет о маршруте, который пройдет через Узбекистан, Туркменистан и Каспийское море.
Таким образом, планируется значительно увеличить количество перевозимого груза и, в целом, улучшить показатели товарооборота между Россией и Узбекистаном.
Сейчас у России и Узбекистана есть другие направления, по которым могут проходить перевозки между двумя государствами.
Ранее правительство РФ поддержало планы Узбекистана выйти к пакистанским портам через Афганистан. Таким образом, новый коридор будет еще одним продолжением маршрута "Север-Юг".
В рамках этого проекта планируется строительство Трансафганской железной дороги, протяженность которой составит 760 км. В свою очередь, Афганистан предложил РФ частично профинансировать строительство дороги. По предварительным данным сумма реализации этого проекта может составить $6 млн. Завершить строительство маршрута планируется к 2027 году.