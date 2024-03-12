Узбекистан отстал, но будет развивать ювелирную промышленность – Мирзиеев

Власти Узбекистана нацелены на развитие такой важной отрасли, как ювелирная промышленность, заверил президент страны. Шавкат Мирзиеев обратил внимание на преимущество, которое есть у Узбекистана, – это свое золото.

Ювелирная промышленность в Узбекистане несколько отстала по сравнению с другими странами, признал президент Шавкат Мирзиеев.

Соответствующее заявление он сделал на ювелирном предприятии "Гавхар груп", которое действует в Янги-Наманганском районе.

Глава государства рассказал об объемах золотодобычи в Узбекистане: он отметил, что каждый год страна получает из недр 100 т этого драгоценного металла. Мирзиеев напомнил, что предприниматели могут покупать золото в рассрочку.

"На самом деле, такой возможности нет в других странах. Однако у нас перерабатывается всего 6% золота"

– президент

В итоге, пояснил Мирзиеев, страны, не имеющие своего золота, создают и отправляют на экспорт больше ювелирных изделий, чем Узбекистан. Глава государства констатировал некоторое отставание Узбекистана в этой сфере. Именно поэтому, по его словам, власти работают над созданием комфортных условий для развития, и в дальнейшем планируют наращивать поддержку.