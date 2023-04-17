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Узбекистан обзаведется "Спортмастером"

Узбекистан обзаведется &quot;Спортмастером&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спортивный магазин "Спортмастер" впервые откроется в Узбекистане. Российская компания откроет свою торговую точку в строящемся торговом центре в Ташкенте.

В этом году в строящемся ташкентском торговом центре Tashkent City Mall распахнет свои двери для посетителей российский магазин "Спортмастер", занимающийся продажей спортивной одежды и инвентаря.

Как сообщил телеграмм-канал торгового центра, "Спортмастер" и Tashkent City Mall заключили соглашение о сотрудничестве. Жители Ташкента и других городов и населенных пунктов Узбекистана теперь смогут приобрести спортивную одежду от разных брендов, фитнес-тренажеры и инвентарь для любых видов спорта.

Стоит добавить, что открытие ТЦ Tashkent City Mall в Ташкенте запланировано на август текущего года. Площадь нового здания составит 250 тыс га, внутри которого будут установлены свыше 300 магазинов, заведений общественного питания и мест развлечения.

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