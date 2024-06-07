Узбекистан хочет нарастить экспорт IT-услуг до $1 млрд

Правительство Узбекистана планирует поставлять за рубеж программные продукты и IT-услуги на сумму в $1 млрд. В IT-парке республики уже более 21 тыс компаний.

Власти Узбекистана рассказали о планах по увеличению экспорта IT-услуг за рубеж до $1 млрд. Об этом рассказал глава министерства цифровых технологий республики Олег Пекось.

Общее количество предприятий в IT-парке Узбекистана возросло до 21,1 тыс. Об этом рассказал глава ведомства в ходе церемонии открытия Международного форума ПЛАС в Ташкенте.

"В этом году наша амбициозная цель увеличить экспорт IT-услуг и программных продуктов до $1 млрд. 2 года назад цель по достижению $1 млрд стояла в 2028 году. Мы опережаем эти поставленные цели и это очень радует"

— Олег Пекось

Также, по словам министра, в рамках цифровой трансформации власти создали и ввели в работу около 100 новых программных продуктов и информационных систем.