Утреннее землетрясение потрясло север Ирана

В северной провинции Ирана Симнан зафиксировали подземные толчки в 4,7 балла. Землетрясение ощущалось на поверхности.

Сегодня утром в Шахрудском районе провинции Симнан на севере Ирана произошло землетрясение, чья сила составила 4,7 балла, рассказали в Национальном центре сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 10:44 по местному времени. Их эпицентр залегал на глубине 10 км. Сейсмоактивность почувствовали и в соседних к нему районах.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало