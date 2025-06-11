Вестник Кавказа

Группа жильцов пострадала в результате взрыва в доме в Тегеране

Группа жильцов пострадала в результате взрыва в доме в Тегеране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В иранской столице произошел взрыв в жилом доме. В результате ЧП пострадала часть жильцов, их доставили в медучреждения.

В одном из жилых домов в Тегеране прогремел взрыв. Об этом сообщил 10 июля Шервин Табризи, представитель Организации скорой помощи иранской столицы.

ЧП случилось в доме, расположенном в северной части города.

"Этот инцидент был связан с утечкой газа и последовавшем за ним взрывом. На место происшествия направлено пять машин скорой помощи"

– Шервин Табризи

В результате взрыва пострадали 7 человек. Всех пострадавших отвезли в ближайшие медучреждения.

Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

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