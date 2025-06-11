Группа жильцов пострадала в результате взрыва в доме в Тегеране

В иранской столице произошел взрыв в жилом доме. В результате ЧП пострадала часть жильцов, их доставили в медучреждения.
В одном из жилых домов в Тегеране прогремел взрыв. Об этом сообщил 10 июля Шервин Табризи, представитель Организации скорой помощи иранской столицы.
ЧП случилось в доме, расположенном в северной части города.
"Этот инцидент был связан с утечкой газа и последовавшем за ним взрывом. На место происшествия направлено пять машин скорой помощи"
– Шервин Табризи
В результате взрыва пострадали 7 человек. Всех пострадавших отвезли в ближайшие медучреждения.
Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.