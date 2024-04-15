Utair свяжет Нижневартовск и Сочи

Начиная с 5 июня стартуют рейсы из Нижневартовска в Сочи. Вылеты будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Одна из крупнейших авиакомпаний России Utair радует пассажиров новой возможностью: начиная с 5 июня стартуют рейсы из Нижневартовска в Сочи.

«Они будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Сочи по вторникам - в 20:25 мск, из Нижневартовска по средам - в 04:40 (2:40 мск). По пятницам и воскресеньям: из Сочи - в 10:15 мск, из Нижневартовска - в 18:20 (16:20 мск). Время в пути - 5 часов 15 минут»

– пресс-служба перевозчика.

Рейсы из Нижневартовска в Сочи будут выполняться регулярно, обеспечивая удобное расписание для пассажиров. Частота полетов позволит выбрать наиболее удобное время для вылета и прилета, а разнообразие типов самолетов удовлетворит разные потребности пассажиров.

Для того чтобы приобрести билеты на рейсы из Нижневартовска в Сочи с Utair, вам необходимо посетить сайт авиакомпании или воспользоваться услугами партнеров. Онлайн-бронирование билетов позволит вам быстро и удобно выбрать подходящий рейс, оплатить билеты и получить всю необходимую информацию о вашем перелете.