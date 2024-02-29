Ушла из жизни легендарная Светлана Моргунова

Не стало легендарной телеведущей, диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой – она умерла на 85 году жизни от остановки сердца.

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили в ее окружении.

Последние несколько лет она сильно болела и не выходила из дома, однако умерла она не от болезни – просто остановилось сердце.

Моргунова прославилась как диктор Центрального телевидения СССР – туда она пришла в 1961 году. Также она была ведущей программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

Светлана Моргунова родилась в Москве 6 марта 1940 года, училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Она была одарена актерским талантом - еще будучи студенткой, принимала участие в спектаклях, а в 1961 году стала диктором Центрального телевидения СССР.

Работала она в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, была постоянной ведущей популярной музыкально-развлекательной новогодней программы "Голубой огонек", а совместно с актером Валентином Смирнитским даже вела некоторые выпуски музыкальной программы "Утренняя почта".