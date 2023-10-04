Юсифзаде похоронят на Аллее почетного захоронения

Опубликовано: 11:10, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

На Аллее почетного захоронения в Баку похоронят вице-президента госнефтекомпании SOCAR Хошбахта Юсифзаде. Также выяснилось, что траурная церемония прощания с известным азербайджанским деятелем будет организована в НАНА.

Ученый и первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде ушел из жизни накануне на девяносто четвертом году жизни. Похороны состоятся сегодня на Аллее почетного захоронения в Баку. Попрощаться с ученым можно будет в полдень в НАНА.

Хошбахт Юсифзаде известный азербайджанский деятель, ученый, академик, геолог и первый вице-президент нефтяной компании SOCAR. Он посвятил свою жизнь нефтяной отрасли Азербайджана и проработал в этом направлении более 70 лет.

Широкую известность и признание он приобрел благодаря своей активной работе в поисках и открытие нефтегазовых месторождений. При его участии были обнаружены и введены в работу 20 нефтегазовых залежи.

Юсифзаде член Академии наук Азербайджана, Национальной академии Грузии и Российской международной академии инженеров. Известный ученый награжден орденами "Славы", "Чести", "Независимости", "Труда", медалью "За трудовую деятельность". Он автор более 200 научных работ, в честь него названо среднее учебное заведение в Баку и один из азербайджанских танкеров.