Ушел из жизни создатель оружия Glock

Создатель пистолета Glock скончался на 95 году жизни. В 1963 году он основал свою компанию, которая известна производством пистолетов для полицейских.
Компания по производству пистолетов Glock сообщила на своем портале о кончине основателя компании Гастона Глока, ему было 94 года.
В сообщении говорится, что Глок привел свой бренд к мировому лидерству в индустрии огнестрельного оружия. При этом пресс-служба не раскрыла причину его смерти.
Глок в 2008 году перенес инсульт, до этого на его жизнь покушался его партнер Чарльз Эверт, которого посадили за решетку на 20 лет.
Он основал свою компанию в 1963 году. Свою известность она обрела производством пистолетов для полицейских и работников спецслужб.
Оружие обрело популярность и было принято на вооружение армий стран НАТО. В 1985 году Глок открыл штаб-квартиру компании в Штатах.
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