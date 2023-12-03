Ушел из жизни создатель оружия Glock

Создатель пистолета Glock скончался на 95 году жизни. В 1963 году он основал свою компанию, которая известна производством пистолетов для полицейских.

Компания по производству пистолетов Glock сообщила на своем портале о кончине основателя компании Гастона Глока, ему было 94 года.

В сообщении говорится, что Глок привел свой бренд к мировому лидерству в индустрии огнестрельного оружия. При этом пресс-служба не раскрыла причину его смерти.

Глок в 2008 году перенес инсульт, до этого на его жизнь покушался его партнер Чарльз Эверт, которого посадили за решетку на 20 лет.

Он основал свою компанию в 1963 году. Свою известность она обрела производством пистолетов для полицейских и работников спецслужб.

Оружие обрело популярность и было принято на вооружение армий стран НАТО. В 1985 году Глок открыл штаб-квартиру компании в Штатах.