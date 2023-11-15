Франция продолжает поставлять оружие в Армению

Власти Франции продолжают милитаристскую политику в отношении Республики Армения. В скором времени республика получит очередную партию французской военной техники.

Республика Армения готов принять очередную партию военной техники от Франции. Французская сторона отправила в РА 24 бронеавтомобиля Bastion.

Кроме этого, планируется поставка еще 26 единиц техники такого же типа, которые сейчас находятся в процессе производства.

Отмечается, что власти Армении недавно подписали договор на поставку трех радаров GM2 200. Также сейчас ведутся переговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов MISTRAL 3.

Ранее отмечалось, что глава министерства обороны Франции Себастьен Лекорню рассказал, что страна помогает Армении модернизировать и реформировать Вооруженные силы республики.