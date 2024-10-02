Ушел из жизни Эльдар Шенгелая

Скончался знаменитый грузинский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая – ему было 92 года.

Выдающийся грузинский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая ушел из жизни, соответствующее сообщение распространил Фонд Нато Вачнадзе.

"С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая"

– фонд

Эльдару Шенгелая было 92 года.

Биография Эльдара Шенгелая

Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тифлисе (ныне Тбилиси). Отец – Николай Шенгелая, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Мать – Нато Вачнадзе, актриса, народная артистка Грузинской ССР.

Сам Эльдар Шенгелая в 1958 году окончил в Москве режиссерский факультет ВГИК. Дебютная кинолента – киносказка "Легенда о ледяном сердце" (1958, совместно с Алексеем Сахаровым).

С 1960 года Шенгелая работал на киностудии "Грузия-фильм" (Тбилиси). Снял фильмы "Белый караван" (1963, совместно с Тамазом Мелиавой), "Необыкновенная выставка" (1968), "Чудаки" (1973), "Мачеха Саманишвили" по повести Давида Клдиашвили (1977, получил главный приз Всесоюзного кинофестиваля в Ереване), "Голубые горы, или Неправдоподобная история" (1983). В 1993 году вышел его фильм "Экспресс-информация" (1993, совместно с немецкими кинематографистами). В 2015 году вышло "Кавказское трио" (вместе с режиссерами Фуадом Ибрагимбековым и Темуром Бутикашвили), в 2016 году – "Кресло" (получил российскую кинопремию "Ника" в категории "Лучший фильм стран СНГ, Грузии и Балтии").

В 1980-х годах Шенгелая возглавлял Союз кинематографистов Грузинской ССР, был секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

В 1980–1990-х занимался политикой – в 1980-х годах был депутатом Верховного совета Грузинской ССР, в 1989-1991 годах – народным депутатом СССР. А в 1990-2000-х несколько раз становился депутатом парламента Грузии.