Урожай малины оказался почти вдвое выше среднего на Ставрополье

Фермеры Предгорного ра йона Ставропольского края в этом сезоне собрали почти в два раза больше малины, чем удавалось сделать это в среднем прежде.

Объемы выращенной и собранной малины в два раза превысили средние показатели в Предгорном районе Ставрополья, о достижении рассказали районные власти.

В общей сложности с площади 7 га было собрано 27 т малины, при том, что обычно урожай составляет около 15-17 т.

Как объяснили в хозяйстве станицы Суворовской, которое занимается выращиванием сладкой ягоды, такого результата удалось добиться благодаря использованию новых технологий и приобретению комбайна, который собирает урожай очень бережно, так что его потери при уборке очень малы.

Отмечается, что свежую малину из Предгорного района можно купить в магазинах не только Ставрополья, но и других регионов. Кроме того, ее используют для приготовления йогуртов, варенья и детского питания.