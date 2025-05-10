Уровень безработицы в Грузии сократился на 2,5%

"Сакстат" обнародовал данные по занятости среди населения Грузии. За прошлый год в стране зафиксировали сокращение уровня безработицы.

В 2024 году в Грузии зафиксировали сокращение безработицы на 2,5% по сравнению с показателями 2023 года. В минувшем году постоянной занятости не имели около 14% населения страны, передает "Сакстат".

Сообщается, что количество наемных работников в Грузии выросло на 1,5%. Также на 2,6% увеличилось число самозанятых.

Отмечается, что уровень безработицы среди мужчин выше. Около 16% мужчин не имеют постоянной занятости, число женщин в аналогичной ситуации – около 11%.

Наиболее высокий показатель безработицы в группе от 15 до 19 лет – 36%.

"Сакстат" также подсчитал трудоспособное население Грузии. Согласно анализу статистического бюро, в стране около 55% жителей страны старше 15, которые трудятся или потенциально могут работать.