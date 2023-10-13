Уроки в школах могут начинаться позже зимой в России

Фракция "Новые люди" считает целесообразным изучить возможность переноса на более позднее время начала уроков в российских школах на зиму.
Начинать учебный день на час позже в зимний сезон смогут российские школы в том случае, если исследование покажет, что это улучшает работоспособность школьников. Предложение поручить профильным ведомствам изучить совместно с учеными вопрос о влиянии светового дня и времени начала уроков на успеваемость и самочувствие детей направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"В случае если проведенные исследования подтвердят, что у учеников улучшаются школьная успеваемость…, предлагаю совместно с Роспотребнадзором проработать внесение изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ №28 для установления более позднего рекомендованного начала учебных занятий в школах при сокращении светового дня"
– лидер "Новых людей" Алексей Нечаев
Сейчас во многих общеобразовательных школах первый урок начинается в 08.00, перенести его начало на период темных зимних месяцев депутат предлагает на 09.30.
Отметим, что в ряде стран мира сдвиг начала уроков на более позднее время показал, что школьники лучше усваивают материал, имея возможность выспаться и не приступать к занятиям затемно.