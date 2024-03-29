Вестник Кавказа

"Уральские авиалинии" начинают летать в Баку из подмосковного "Жуковского"

"Уральские авиалинии" начинают летать в Баку из подмосковного "Жуковского"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в расписании российской авиакомпании "Уральские авиалинии" появится новый авиарейс, который свяжет подмосковный аэропорт "Жуковский" со столицей Азербайджана городом Баку – он будет летать дважды в неделю.

Уже через три недели, 26 апреля, из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Баку вылетит первый авиарейс российского авиаперевозчика "Уральские авиалинии", сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты по летнему расписанию по маршруту "Жуковский" - Баку будут выполняться два раза в неделю, по пятницам и субботам, передает Trend.

Заработать новый маршрут должен был еще в феврале, но из-за того, что заявка на него от компании поступила с опозданием, на ее согласование с органами гражданской авиации Азербайджана потребовалось больше времени.

Сейчас все формальности улажены, и уже к концу текущего месяца у жителей Москвы и Подмосковья появится новая удобная возможность посетить азербайджанскую столицу.

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