Юный дагестанец обворовал родного дядю ради женитьбы на москвичке

Опубликовано: 11:44, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Дагестана решил сделать предложение девушке и для этого обворовал своего родственника. Узнав о том, зачем племянник совершил такой поступок, дядя не забрал заявление.

В Дагестане 19-летний Керимхан обворовал родного дядю, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, пишет telegram-издание Mash Gor.

Дагестанец познакомился с москвичкой Мариной, которая приезжала в республику отдохнуть. Он влюбился в девушку с первого взгляда, и после общения с ней в социальных сетях решил сделать ей предложение.

Однако перед юным горцем стояли финансовые проблемы. Для того, чтобы жениться на возлюбленной, он проник в дом родного дяди, пока тот был в отъезде, и вытащил оттуда 250 тыс рублей и драгоценности.

Дядя сразу понял, кто его обокрал, так как Керимхан оставил дома свою куртку. Сначала родственник написал заявление в полицию, но узнав, что побудило дагестанца украсть имущество, забрал бумагу.

Стоит добавить, что 19-летний мужчина пообещал накопить средства на женитьбу самостоятельно. Ради этого он пошел работать.