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Непослушный ребенок вынудил жителя Дагестана выстрелить в жену

Непослушный ребенок вынудил жителя Дагестана выстрелить в жену
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Житель Дагестана выстрелил в голову жене из-за непослушного ребенка. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Жителю Дагестана Юсупу Муталимову дали условный срок за то, что он выстрелил в голову своей жене. До этого он ударил своего ребенка.

Мужчина, находившись в нетрезвом состоянии, разозлился на ребенка, который игнорировал поручения своего отца. Пьяный отец лишил свое дитя просмотра мультфильмов и мальчик заплакал, за что Муталимов его ударил.

Услышав шум, жена увела ребенка в другую комнату, а когда вернулась, мужчина продолжил конфликт. Не выдержав, он совершил выстрел в голову жене и покинул дом.

Раненая жена позвонила родственнику, который вызвал медиков. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние.

Суд приговорил Муталимова к двум годам условно.

 

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