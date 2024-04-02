Юные белгородцы приехали в Северную Осетию

В Северной Осетии сообщили о прибытии 200 детей из Белгородчины. Их разместят в детском реабилитационном центре. Для них организуют экскурсии и поездки в горы.

В Северной Осетии встретили поезд, на котором приехали 200 детей из Белгородской области, сообщил руководитель республики Сергей Меняйло.

Вместе с сопровождающими детей разместят в детском реабилитационном центре «Тамиск» в Алагирском районе.

Он отметил, что для юных жителей Белгородчины организуют экскурсии и поездки в горы. Помимо этого, запланированы походы в музеи и театры.

Учебные занятия будут проводиться в селе Бирагзанг. Привозить и увозить с занятий будут специально выделенные автобусы.

«Мы постарались организовать все так, чтобы дети провели время с пользой и чувствовали себя в безопасности»

- Сергей Меняйло