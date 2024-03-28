Меняйло заявил о готовности Осетии принять белгородских детей

Сергей Меняйло сообщил, что Северная Осетия примет до 200 детей из Белгородской области. Он отметил, что у республики есть опыт в этом направлении.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о готовности республики принять до 200 детей из Белгородской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Руководитель региона заявил, что обсуждал данный вопрос со своим белгородским коллегой Вячеславом Гладковым, который рассказал Меняйло о напряженной обстановке в области.

Глава РСО-Алания подчеркнул, что детей из Белгородской области разместят в лечебно-оздоровительных комплексах. Кроме того, по его словам, им представят образовательные и развлекательные мероприятия и экскурсии.

Меняйло добавил, что у Северной Осетии есть опыт в этом направлении, поскольку в прошлом году республика принимала у себя юных жителей Белгородчины.