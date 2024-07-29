Вестник Кавказа

Юноша в Махачкале пытался убить взрослого приятеля

Юноша в Махачкале пытался убить взрослого приятеля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские полицейские задержали юного жителя Махачкалы, пытавшегося убить своего взрослого знакомого – так 17-летний юноша пытался решить возникшие разногласия, теперь его ждет справедливый суд.

Дагестанские полицейские задержали 17-летнего жителя столицы республики, пытавшегося убить 24-летнего мужчину, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

В субботу, 16 августа на проспекте И. Шамиля в Махачкале парень ударил ножом в грудь своего знакомого, с которым он разошелся во взглядах – при попытке продолжить экзекуцию его сдержали прохожие, после чего он сбежал с места преступления, передает "АиФ-Дагестан".

Умереть раненому не дали – прибывшие по вызову медики оказали ему квалифицированную медицинскую помощь, а вот преступника ждет незавидная судьба – он был задержан правоохранителями, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу, а вскоре его ждет суд.

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