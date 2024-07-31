Юноша позаимствовал авто у отца и погубил товарища на Ставрополье

Один человек погиб и двое были госпитализированы после автоаварии в Красногвардейском округе Ставрополья. По факту ведется проверка.

Трагедией закончилась поездка на отцовском автомобиле для молодого человека из Красногвардейского округа Ставрополья: он погубил товарища, а сам оказался в больнице вместе с другим пассажиром.

По данным автоинспекции, он, находясь за рулем иномарки, не справился с управлением на большой скорости. Машина перевернулась и улетела в кювет.

«От полученных травм на месте скончался 19-летний пассажир иномарки, житель Ростовской области. Водитель и второй 17-летний пассажир с тяжёлыми переломами и травмами доставлены в больницу»

– ГАИ Ставропольского края

Также инспекторы отмечают, что потерпевший не обладал солидным водительским стажем – 1,5 года. По всей видимости, он взял авто у отца без спроса, так как имя сына в страховке не значится. По факту продолжается проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.