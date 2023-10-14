ЮНИСЕФ потребовала от ХАМАС выпустить израильских детей

Опубликовано: 17:58, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже неделю в заложниках ХАМАС в секторе Газа находятся израильские дети. ЮНИСЕФ призвало руководство палестинской группировки незамедлительно их освободить.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэт Рассел обратилась сегодня к палестинской группировке ХАМАС с требованием отпустить из сектора Газа израильских детей, захваченных неделю назад во время террористической атаки боевого крыла группировки на соседствующие с Газой населенные пункты Израиля.

Рассел в первую очередь напомнила, что неделю назад ХАМАС, вторгшись в города, села и кибуцы Израиля, убила множество детей. Другие были взяты в заложники и по се день подвергаются опасности в секторе Газа, в том числе потому, что военное руководство группировки пообещало убивать пленников в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в Газе.

Чиновник ЮНИСЕФ указала, что взятие в плен детей, которые ни при каких обстоятельствах не могут являться участниками боевых действий, безусловно нарушает все международные правила ведения войны. Также она выразила общее беспокойство организации судьбой похищенных израильских несовершеннолетних граждан.

В связи с этим она потребовала от ХАМАС незамедлительной передачи детей-заложников их семьям в Израиле.