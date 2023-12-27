Умер Сосо Джачвлиани – спортсмен, политик и актер

В Грузии скончался знаменитый актер и кинорежиссер Сосо Джачвлиани. Он умер после длительной болезни – о печальном исходе сообщили родственники артиста. Ему было 65 лет.

Знаменитый киноактер и политик, Сосо Джачвлиани, ушел из жизни, о его кончине рассказала его семья.

Артист умер на 66-м году жизни. В последние годы он боролся с тяжелым заболеванием. Его лечили в клинике.

Биография Сосо Джачвлиани

Актер родился в 1958 году. Выпускник института физической культуры (1978 год), он становился чемпионом Европы и мира по армрестлингу, возглавлял грузинскую Федерацию этого вида спорта.

Фильмы

Однако известность Джачвлиани получил прежде всего как актер. Его фильмография насчитает более трех десятков фильмов, в том числе "Древо желания" (режиссер Тенгиз Абуладзе), "Возвышение" и "Белые флаги". Снимался актер и в российском сериале "Есенин" 2005 года с Сергеем Безруковым в главной роли.

В 1991 году Джачвлиани окончил режиссерский факультет Грузинского театрального института имени Шота Руставели. В конце 2000-х снял три фильма как режиссер и сценарист.

Политика

В поздние годы Джачвлиани ушел в политику. Вступил в партию "Грузинская мечта", его избрали в парламент восьмого созыва (2012-2016 годы). В законодательном органе он был зампредседателя парламентского комитета по делам молодежи и спорта.

Актер выступал за урегулирование отношений между Россией и Грузией, считал необходимым для Тбилиси восстановить дипломатические отношения с Москвой.

"Мы должны сделать шаг и начать говорить с Россией без каких-либо посредников. Другого выхода просто нет"

– Сосо Джачвлиани