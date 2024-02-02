Смерть Сосо Джачвлиани: СМИ назвали причину гибели актера

Болезнь, от которой скончался знаменитый грузинский киноактер и политик Сосо Джачвлиани, назвали грузинские СМИ. По их данным, жизнь артиста унесла сенная лихорадка.

Причиной смерти Сосо Джачвлиани, скончавшегося сегодня на 66-м году жизни, стала сенная лихорадка, или поллиноз, следует из не подтвержденной пока информации СМИ.

Отметим, что последние несколько лет актер боролся с продолжительной болезнью. Он проходил лечение в клинике в Турции.

Сенная лихорадка – это сильная аллергическая реакция на пыльцу. Как и любое аллергическое заболевание, в тяжелых формах она может угрожать жизни человека и в целом негативно сказывается на его здоровье.

Соболезнования

Мэр Тбилиси Каха Каладхе выразил соболезнования родным и близким умершего актера. Он охарактеризовал Джачвлиани как человека, влюбленного в Родину, Сванетию, спорт и киноискусство.

Политик подчеркнул, что Грузия потеряла человека, одаренного самыми разными талантами – ведь Джачвлиани был и актером, и режиссером, и спортсменом, и политиком.

"Я искренне разделяю горе семьи и родственников Сосо Джачвлиани в связи с этой большой утратой"

– Каха Каладзе