Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

В Италии в возрасте 86 лет скончался Сильвио Берлускони.
Берлускони, в последние месяцы боровшийся с лейкозом, два дня назад был госпитализирован в Милане. В середине мая он едва оправился от пневмонии. Новую госпитализацию врачи объясняли необходимостью медосмотра, еще вчера сообщалось, что состояние политика не вызывает опасений и вскоре он будет выписан после проведенного обследования.
Берлускони - трижды бывший премьер-министр Италии, основатель и лидер партии "Вперед, Италия", входящей в правящую коалицию.
В 1961 году Берлускони с отличием окончил юрфак Миланского университета, затем занялся строительным бизнесом. Затем сферы интересов предпринимателя расширились, он создал медиаимперию, стал миллиардером, попал в список Forbes.
В 90-е годы Берлускони занялся политикой, его партия была основана в 1994 году, и уже в мае этого же года бизнесмен впервые стал премьер-министром Италии.
Владимир Путин называл Берлускони «одним из последних могикан европейской политики».