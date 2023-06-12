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Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
Умер Сильвио Берлускони, легендарный итальянский политик. Он скончался в миланской больнице на 87-м году жизни.

В Италии в возрасте 86 лет скончался Сильвио Берлускони.

Берлускони, в последние месяцы боровшийся с лейкозом, два дня назад был госпитализирован в Милане. В середине мая он едва оправился от пневмонии. Новую госпитализацию врачи объясняли необходимостью медосмотра, еще вчера сообщалось, что состояние политика не вызывает опасений и вскоре он будет выписан после проведенного обследования.

Берлускони - трижды бывший премьер-министр Италии, основатель и лидер партии "Вперед, Италия", входящей в правящую коалицию.

В 1961 году Берлускони с отличием окончил юрфак Миланского университета, затем занялся строительным бизнесом. Затем сферы интересов предпринимателя расширились, он создал медиаимперию, стал миллиардером, попал в список Forbes.

В 90-е годы Берлускони занялся политикой, его партия была основана в 1994 году, и уже в мае этого же года бизнесмен впервые стал премьер-министром Италии.

Владимир Путин называл Берлускони «одним из последних могикан европейской политики».

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