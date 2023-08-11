Ультраортодоксы отказываются служить в армии Израиля

Опубликовано: 21:39, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители ультраортодоксального направления в иудаизме отказываются от службы в армии. Закрепляющий это намерение законопроект уже направлен на рассмотрение в Кнессет.

Лидер партии «Махане Мамлахти» Бени Ганц прокомментировал внесенный на рассмотрение Кнессета ультраортодоксальной партией «Иудаизм Торы» законопроект, освобождающий ультраортодоксов от несения военной службы.

По его словам, в настоящее время израильское общество расколото на два лагеря. С одной стороны – не желающие служить ультраортодоксы, с другой остальная часть населения страны

«…массовый протест общественности, которая устала от неравенства и больше не будет мириться с ситуацией, в которой половина служит другим людям, половина с другим народом - приводит нас к опасному столкновению, которое нанесет смертельный ущерб народной армии и сплоченности израильского общества»

– Бени Ганц

Далее политик предложил вход из ситуации, согласно которому все граждане еврейского государства принимают участие в военной или гражданской службе.