Вестник Кавказа

Укус полицейского и незнание языка привели жителя Грузии в греческую тюрьму

Укус полицейского и незнание языка привели жителя Грузии в греческую тюрьму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гражданин Грузии попал впросак в Греции: пытаясь улететь домой, он подрался с полицейскими, собиравшимися его депортировать на родину, и сел в тюрьму на 2,5 года.

Как рассказали сегодня греческие медиа, грузинский нелегал, имя которого не раскрывается, в этот вторник попытался улететь из Евросоюза в Грузию через аэропорт "Македония", однако незнания языка и укус полицейского привели к тому, что теперь он задержится в Европе еще на 2,5 года – его посадили в тюрьму.

Уточняется, что греческая полиция при досмотре одного из пассажиров в аэропорту "Македония" выяснила, что он незаконно находится на территории Евросоюза и решила задержать его для последующей депортации в Грузию как нелегала.

Однако гражданин Грузии, не зная греческого языка и потому не понимая, что полиция хочет сделать с ним то же самое, что он собирался сделать сам, то есть отправить на родину, полез в драку, выкрикивая оскорбления на грузинском языке (непонятные грекам-полицейским). В пылу сопротивления правоохранителям он даже укусил одного из них.

В итоге полиция с гражданином Грузии, разумеется, справилась и немедленно отдала под суд. Делопроизводство в виду очевидных доказательство вины заняло меньше недели, и уже сегодня нелегал был приговорен к 2,5-летнему тюремному сроку, который он будет отбывать в Салониках.

После этого власти Греции сами отвезут его домой.

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