Укус полицейского и незнание языка привели жителя Грузии в греческую тюрьму

Как рассказали сегодня греческие медиа, грузинский нелегал, имя которого не раскрывается, в этот вторник попытался улететь из Евросоюза в Грузию через аэропорт "Македония", однако незнания языка и укус полицейского привели к тому, что теперь он задержится в Европе еще на 2,5 года – его посадили в тюрьму.
Уточняется, что греческая полиция при досмотре одного из пассажиров в аэропорту "Македония" выяснила, что он незаконно находится на территории Евросоюза и решила задержать его для последующей депортации в Грузию как нелегала.
Однако гражданин Грузии, не зная греческого языка и потому не понимая, что полиция хочет сделать с ним то же самое, что он собирался сделать сам, то есть отправить на родину, полез в драку, выкрикивая оскорбления на грузинском языке (непонятные грекам-полицейским). В пылу сопротивления правоохранителям он даже укусил одного из них.
В итоге полиция с гражданином Грузии, разумеется, справилась и немедленно отдала под суд. Делопроизводство в виду очевидных доказательство вины заняло меньше недели, и уже сегодня нелегал был приговорен к 2,5-летнему тюремному сроку, который он будет отбывать в Салониках.
После этого власти Греции сами отвезут его домой.