Уиткофф: пришло время Ирану и США сесть за стол переговоров

Ядерная сделка между США и Ираном может вскоре быть заключена. В рамках соглашения у Ирана не будет возможности обогащать уран – в том числе и благодаря уничтожению Фордо, заявил Уиткофф.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф рассказал об американском ударе на иранские ядерные объекты и приближении дня, когда сделка будет заключена, передает телеканал Fox News.

"Я думаю, что сейчас пришло время нам сесть с иранцами и прийти к всеобъемлющему мирному соглашению. Я очень уверен в том, что мы этого достигнем"

– Уиткофф

По его словам в переговоры с Ираном уже вовлечено МАГАТЭ.

В рамках соглашения Иран не сможет заниматься обогащением урана, подчеркнул он.

Атака США на ИРИ была призвана лишить Тегеран возможности обогащать уран. Спецпосланник Трампа рассказал, что 22 июня в рамках удара США сбросили на Фордо 12 противобункерных бомб, они несомненно уничтожили ядерный объект.