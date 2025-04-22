Пентагон: ядерный потенциал Ирана уничтожен ударами США

Глава Пентагона сделал заявление об уничтожении американскими ударами потенциала Ирана по созданию ядерного оружия. Ранее ряд СМИ написали о том, что бомбардировки США не были столь сокрушительными для иранской ядерной программы. Трамп обвиняет их в дискредитации.

Министр обороны США Пит Хегсет в письменном заявлении указал на то, что Иран лишился возможности создать ядерное оружие после американских ударов.

"В результате нашей бомбардировки потенциал Ирана по созданию ядерного оружия был уничтожен. Наши сверхтяжелые бомбы точно поразили все цели и сработали безупречно. Результаты воздействия этих бомб погребены под горой обломков в Иране"

– Хегсет

Министр подчеркнул, что "любой, кто говорит, что бомбы не имели разрушительного эффекта, просто пытается повредить президенту (США) и его успешной операции".

Ранее телеканал CNN и газета New York Times сообщили, что атака США могла на несколько месяцев отбросить Иран в процессе разработки ядерного оружия, но не лишила его этого потенциала - обогащенный уран был заранее вывезен, а центрифуги на ядерных объектах повреждены, но не уничтожены.

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что бомбардировка Ирана была крайне успешной.

"Фейковые новостные издания CNN вместе с провальными New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!"

– Трамп