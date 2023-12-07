Юг Азербайджана потрясло на 4,5

На юге Азербайджана произошло землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 4,5. Подземные толчки были зафиксированы в 15:04 по местному времени.

В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Респвбликанского центра сейсмологической службы при НАН Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 4,5, они были зафиксированы в 15:04 по местному времени. В близлежащих районах землетрясение ощущалось силой до 3-х баллов.

Напомним, 7 декабря землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море. Толчки ощущались не только в Азербайджане, но и в Дагестане.