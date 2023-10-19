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УЕФА отменил футбольные матчи в Израиле на неопределенный срок

УЕФА отменил футбольные матчи в Израиле на неопределенный срок
В УЕФА временно отказались от проведения матчей на израильской территории. Такое решение было принято на фоне последних событий, связанных с атакой боевиков ХАМАС на Израиль.

УЕФА решил временно не проводить матчи на территории Израиля. Соответствующее заявление сделала в четверг пресс-служба организации.

"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой организации не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления"

– УЕФА

В частности, перенесены октябрьские встречи израильских клубов в еврокубках. Матч "Маккаби" Хайфа и испанского "Вильярреала" пройдет 6 декабря, а игра "Маккаби" Тель-Авив с украинской "Зарей" – 25 ноября. Оба матча состоятся на нейтральных полях.

Ранее организация перенесла игры израильской сборной в рамках квалификации Евро-2024.

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