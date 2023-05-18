УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула

Опубликовано: 21:57, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

УЕФА не рассматривает вариант с переносом финала Лиги чемпионов в другой город. Ранее сообщалось, что из-за опасений возможных беспорядков в Турции игру могут провести в Португалии.

УЕФА не планирует переносить финал Лиги чемпионов в другой город. Соответствующую информацию подтвердили в самой организации.

Ранее в британской прессе появилась информация, что финал главного европейского клубного турнира может быть перенесен в Лиссабон, так как в УЕФА опасаются возможных беспорядков, которые могут охватить Турцию после 28 мая, когда в стране пройдет второй тур выборов президента.

Выборы в Турции

Первый тур президентских выборов состоялся в минувшее воскресенье. По его итогам ни один из трех кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов. Новый глава государства определится по итогам второго тура, запланированного на 28 мая.

Когда пройдет финал Лиги чемпионов

Игра состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Трофей разыграют "Манчестер Сити" (Англия) и "Интер" (Италия). Для англичан предстоящий финал станет вторым за последние три года. В 2021 году подопечные Хосепа Гвардиолы уступили трофей лондонскому "Челси" (0:1). "Интер" последний раз играл в финале турнира 13 лет назад. В том матче "нерадзурри" одержали победу над мюнхенской "Баварией" со счетом 2:0.