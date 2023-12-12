Ученые нашли древнейшие краски из палеолита на Северном Кавказе

Важное и очень интересное открытие сделали российские ученые, изучая находки из Мезмайской пещеры, расположенной в Кавказских горах. Оно связано с красками, которыми десятки тысяч лет назад декорировали украшения древние люди.

Жители Мезмайской пещеры на Северном Кавказе уже 31 тыс лет назад применяли продвинутые многокомпонентные краски – это самый древний зафиксированный на данный момент случай использования красок, изготовляемых путем кипячения, рассказали в пресс-службе Российского научного фонда.

Как сообщила главный научный сотрудник петербургской Лаборатории доистории Любовь Голованова, проведенное исследование впервые позволило выяснить, что в верхнем палеолите, а точнее примерно 31 тыс лет назад, люди уже украшали свои изделия красками, в составе которых были и органические, и неорганические компоненты.

"Особенно важным открытием стало то, что они использовали желатиновый животный клей, который можно было получить только искусственно с применением кипячения"

– ученый

Именно такими красками были раскрашены четыре костяных украшения, найденные на раскопках в Мезмайской. Точнее, от краски остались лишь следы, но и их хватило, чтобы выяснить: черная краска была сделана на основе битума, а красная – каолина. В их составе обнаружилось и некое белковое соединение типа клея, которое делало краску более прочной.

А вот получить этот клей древние люди могли только из костей/кожи животных, которые надо было для этого прокипятить. Так что обитатели кавказской пещеры оказались первыми, кто использовал кипячение при изготовлении краски.