Учебник по истории Ставрополья обновится

Процесс создания обновленного учебника по истории края начался на Ставрополье. Он появится в школах к началу учебного года.

На Ставрополье начали разрабатывать новый учебник по истории края. Он будет предназначен для учеников 5-7 классов. Проект учебника уже отправили в Минпросвещения РФ, рассказали в региональном Минобразования.

«Первый учебник по истории Ставрополья был издан в 2021 году и сегодня уже не отражает значимых событий последних лет, повлиявших на жизнь страны и края. В новом издании авторы постарались показать связь с главными современными процессами в истории страны»

- Минобразования Ставропольского края

Планируется, что новый учебник появится в школах уже в сентябре 2025 года.

Отметим, что Ставрополье стал одним из регионов России, который получил финансовую поддержку от правительства в создании учебника по истории края.