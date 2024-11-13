Вестник Кавказа

Учебник по истории края появится в Чечне

Учебник по истории края появится в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школьники начнут изучать историю республики в Чечне по новому учебнику. Предмет появится в учебных заведениях с 2025 года.

Учебник по истории республики будет введен в школьную программу Чечни, рассказал региональный руководитель Минобразования Хож-Бауди Дааев в течение прямой линии с главой республики Рамзаном Кадыровым.

«В рамках объявленного вами Года истории мы совместно с Академией наук Чеченской Республики подготовили учебники для 5-х, 6-х, 7-х классов. Мы рассчитываем, что с 1 сентября 2025 года в школах начнется преподавание этого предмета. Учебники будут называться "История нашего края и Чеченской Республики»

- Хож-Бауди Дааев

Сам чеченский лидер подчеркнул важность введения такого учебника в школах.

Сейчас учебному пособию необходимо пройти экспертизу, чтобы войти в федеральный реестр.

Напомним, что на Ставрополье также занимаются изучением истории края в школах: к новому учебному году появятся обновленные учебники, которые будут затрагивать значимые события региона.

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