Участники акции протеста в Ереване заблокировали посольство России

Опубликовано: 22:33, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посольство РФ в Ереване полностью заблокировано протестующими. Диппредставительство попросило МИД Армении принять меры.

Протестующие в Ереване заблокировали посольство России в Армении. Об этом сообщили в самом диппредставительстве.

"Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью"

– посольство РФ

Там отметили, что в настоящее время нормальное функционирование дипмиссии невозможно.

"Находимся в контакте с компетентными органами Республики Армения. Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях"

– российское диппредставительство

Ранее сегодня в Ереване проходила акция протеста против премьер-министра Армении. В ходе митинга собравшиеся скандировали различные лозунги, призывая Никола Пашиняна покинуть свой пост. Позднее участники начали штурм здания правительства.