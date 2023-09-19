Участники протеста в центре Еревана штурмуют здание правительства

В Ереване проходит акция протеста против премьера Армении. В эти минуты собравшиеся предпринимают попытку штурма здания правительства.
Во вторник, 19 сентября, на центральной площади Еревана проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Собравшиеся скандируют различные лозунги, называя главу правительством предателем. Одновременно с этим они бросают в сотрудников правоохранительных органов пластиковые бутылки.
Согласно последней информации, участники акции начали штурмовать здание правительства. В эти минуты они предпринимают попытку прорвать полицейский кордон.