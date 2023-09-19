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Участники протеста в центре Еревана штурмуют здание правительства

Участники протеста в центре Еревана штурмуют здание правительства
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ереване проходит акция протеста против премьера Армении. В эти минуты собравшиеся предпринимают попытку штурма здания правительства.

Во вторник, 19 сентября, на центральной площади Еревана проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Собравшиеся скандируют различные лозунги, называя главу правительством предателем. Одновременно с этим они бросают в сотрудников правоохранительных органов пластиковые бутылки.

Согласно последней информации, участники акции начали штурмовать здание правительства. В эти минуты они предпринимают попытку прорвать полицейский кордон.

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