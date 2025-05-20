Вестник Кавказа

Участники 65-й пленарной сессии ГА ПА ОЧЭС совершают визит в Карабах

Участники 65-й пленарной сессии ГА ПА ОЧЭС совершают визит в Карабах
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Власти Азербайджана организовали для участников проходившей в Баку 65-й пленарной сессии Генеральной Ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества визит в Карабах.

Участники проходившей в Баку 65-й пленарной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) по приглашению властей Азербайджана совершают визит в освобожденные от армянской оккупации и восстанавливаемые сейчас районы в Карабахе.

Сегодня утром делегация прибыла в Физулинский международный аэропорт, после чего их проинформировали о разрушениях в городе, совершенных армянскими оккупантами за почти 30 лет, а также о строительно-восстановительных работах, которые проводятся здесь после освобождения района, сообщает АЗЕРТАДЖ.

После прогулки по обновленному Физули члены делегации прибыли в жемчужину Карабаха - город Шуша.

Сейчас делегация знакомится с ее историческими достопримечательностями, в том числе с городской площадью, Крепостной стеной и Джыдыр Дюзю – равниной в южной части города, излюбленным местом отдыха шушинцев и их гостей.

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