Участник нападения на Дагестан в 1999 году получил 13 лет тюрьмы

Участник банды Шамиля Басаева получил 13 лет колонии за преступления 1999 года в Дагестане.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Ставрополья Рустама Ярбулдыева, который в 1999 году участвовал в нападении боевиков на Дагестан.

"Установлено, что Рустам Ярбулдыев в составе незаконного вооруженного формирования под руководством Басаева в августе 1999 года участвовал в нападении на военнослужащих Минобороны РФ на территории Ботлихского района Дагестана"

– пресс-служба УФСБ РФ

Следствие велось по трем статьям УК. Ярбулдыеву вменяли в вину участие в вооруженной банде, мятеж, а также посягательство на жизнь военного.

Отметим, что Ярбулдыев был задержан в Минеральных водах. Следователи доказали причастность мужчины к преступлениям к 2023 году.

Напомним, что боевики под командованием Шамиля Басаева и ряда других террористов вторглись в Дагестан в августе 1999 года. Нападениям подвергались части МВД, а также военнослужащие ВС РФ.