Участки для второго тура выборов в Турции открылись в Азербайджане

Для проживающих в Азербайджане граждан Турции открылись избирательные участки, в трех городах Азербайджана началось голосование на президентских выборах.
Участки открылись в зданиях турецкого посольства в Баку, а также генконсульств в Нахчыване и Гяндже. Турецкие граждане смогут отдать свой голос с 20 по 22 мая.
Стоит добавить, что порядка 60 млн человек приняли участие в голосовании на всеобщих выборах в Турции, которые прошли 14 мая.
Напомним, в первом туре выборов руководителя Турции победил действующий глава этой страны Реджеп Тайип Эрдоган, у него 49,52%. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Кандидаты Синан Оган Мухаррем Индже получили 5,17% и 0,43%.
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая, поскольку кандидаты не преодолели барьер в 50%, который позволил бы им одержать досрочную победу.