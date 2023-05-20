Участки для второго тура выборов в Турции открылись в Азербайджане

Опубликовано: 10:57, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкие граждане в Азербайджане пришли на избирательные участки, который открылись в рамках второго тура президентских выборов в Турции.

Для проживающих в Азербайджане граждан Турции открылись избирательные участки, в трех городах Азербайджана началось голосование на президентских выборах.

Участки открылись в зданиях турецкого посольства в Баку, а также генконсульств в Нахчыване и Гяндже. Турецкие граждане смогут отдать свой голос с 20 по 22 мая.

Стоит добавить, что порядка 60 млн человек приняли участие в голосовании на всеобщих выборах в Турции, которые прошли 14 мая.

Напомним, в первом туре выборов руководителя Турции победил действующий глава этой страны Реджеп Тайип Эрдоган, у него 49,52%. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Кандидаты Синан Оган Мухаррем Индже получили 5,17% и 0,43%.

Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая, поскольку кандидаты не преодолели барьер в 50%, который позволил бы им одержать досрочную победу.