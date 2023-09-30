У США осталось меньше суток до возможного шатдауна

Опубликовано: 17:00, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Белый дом меньше чем за сутки до возможного наступления шатдауна начал отсчет времени до наступления 1 октября – дня, когда правительство на время будет вынуждено прекратить свою работу из-за того, что Конгресс не успел принять инициативу по продлению его финансирования.

Пресс-служба Белого дома начала обратный отсчет: меньше чем за сутки федеральное правительство США может остановить свою работу из-за отсутсвия его финансирования, теперь оно каждый час информирует об этом пользователей социальной сети X (ранее Twitter).

"До приостановки работы правительства экстремистскими республиканцами осталось 17 часов"

- соцсеть Х

Остальные соцсети Белого дома сообщают, что до возможного шатдауна осталось 24 часа. Администрация США считает, что в создавшейся ситуации виноваты контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы, которые согласны одобрить продление финансирования правительства только с учетом значительного сокращения госрасходов.

Ситуация не нова – еще за месяц до потенциальной приостановки работы правительства представители Белого дома начали говорить о ее возможных последствиях и не раз предупреждали об этом Конгресс и общественность. Было даже предложение к законодателям с принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки его работы, однако принято оно не было.

Теперь Конгресс должен успеть принять такую инициативу до полуночи с субботы на воскресенье (07:00 мск воскресенья), когда в стране завершится нынешний финансовый год. В противном случае чиновников правительства ожидают невыплаты зарплат, принудительный неоплачиваемый отпуск, сотен тысяч госслужащих ждет увольнение, а множество госпрограмм – прекращение их действия. Пока проект продления финансирования правительства не одобрила ни одна из палат законодательного органа.

Аналогичная ситуация складывалась в 2020 году, когда занимавший пост президента США Дональд Трамп, предотвращая шатдаун, подписал временный однодневный бюджет.

Надежду на то, что такая ситуация не повторится, накануне высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, призвав Конгресс принять все меры, чтобы федеральное правительство не было вынуждено прекращать работу.