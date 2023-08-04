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У России будет госреестр курортного фонда

Ребровский бювет в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
К сентябрю 2024 года в России разработают государственный реестр курортного фонда страны - закон о его создании сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.

С 1 сентября 2024 года в России заработает госреестр курортного фонда страны – закон об этом, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, уже опубликован на официальном портале правовой информации

В реестре будут собраны сведения о всех природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях, курортах, курортных регионах и санаторно-курортных организациях страны, но в документе не будет данных о санаториях и курортах федерального подчинения, в том числе и военных, а также тех, которыми руководит президент РФ, передает РИА Новости.

Новый реестр, вести который будет отдельный орган в составе ЕГАИС в сфере здравоохранения, вводит и ограничения на работу санаторно-оздоровительных учреждений: так, им будет запрещено использовать в своей работе иные ресурсы, кроме тех, которые внесены в реестр курортного фонда. Документом будут введены ограничения и на изучение, разведку и добычу таких ресурсов, чтобы не нанести урон экологии.

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