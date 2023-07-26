Курорты Абхазии превратятся в аналог Сочи

Опубликовано: 13:00, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Частный сектор в туризме Абхазии неизбежно уйдет на второй план, его подавят крупные конкуренты. Это нормальная ситуация для развития отрасли и роста экономики Абхазии.

О будущем частного сектора в Абхазии рассказал глава абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.

Абхазия, крайне популярная у российских туристов, начала обзаводиться новой инфраструктурой для привлечения гостей, появились крупные отели, из-за чего частный сектор увидел отток туристов. По мнению представителя "Алеан", в будущем доля частного сектора сократится.

Косилов считает, что курорты Абхазии в своем развитии примерно на десять лет отстают от российских Сочи и Адлера, так что впереди трансформация.

"Там началось все раньше и приняло больший масштаб. И мы видим реализацию укрупнения бизнеса, переходящего из частного в крупный частный бизнес – в гостевые дома, в отельные комплексы. И в Абхазии мы наблюдаем то, что лет 10 назад происходило в Адлере"

– Сергей Косилов

Специалист отметил, что если условия по спросу, по цене, по финансовым возможностям туристов из России будут в дальнейшем такими же, как сегодня, то через 10-15 лет крупные курорты Абхазии, например Гагра и Пицунда станут напоминать Адлер, Геленджик, Сочи.

Это хорошая тенденция, местные жители, которые раньше сдавали комнату, строят на участках небольшие гостевые дома для туристов. Это свидетельство улучшения экономической ситуации и развития сферы туризма. Курорты оживают, появляются новые места отдыха, кафе, экскурсионные бюро, рассказал он.

В будущем доля частного сектора в туризме сократится, гостевые дома вырастут, придут инвесторы, владельцы будут сотрудничать с агрегаторами, а не просто зазывать гостей объявлением на улице, продолжил представитель «Алеан».

Гостеприимство и цена - факторы, которыми частный бизнес в Абхазии может сохранять клиентов. Радушный прием часто делают туристов гостями местных жителей на годы вперед. А стоимость отдыха является одним из важнейших вопросов для отдыхающих, заключил он в беседе с радио Sputnik.