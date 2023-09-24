У кинофильма "Чебурашка" будет продолжение

Накануне стало известно, что в России начались съемки семейной кинокартины "Чебурашка 2", которая станет продолжением полюбившейся и детям и взрослым кинокартины об удивительном зверьке из коробки с апельсинами. Сиквел анонсировала ВГТРК.
"Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но как любой взрослеющий ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые, необычные персонажи"
- соавтор сценария Виталий Шляппо
Состав съемочной группы не изменился: над новым фильмом будут работать те же специалисты, в том числе сценаристы и продюсеры, а также режиссер – Дмитрий Дьяченко.
Ожидается, что новая часть кинокартины выйдет в прокат в новогодние каникулы 2026 года.