У кинофильма "Чебурашка" будет продолжение

Опубликовано: 2:33, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские кинематографисты начали съемки второй части художественного фильма "Чебурашка". Ранее эта картинка установила рекорд по кассовым сборам в России.

Накануне стало известно, что в России начались съемки семейной кинокартины "Чебурашка 2", которая станет продолжением полюбившейся и детям и взрослым кинокартины об удивительном зверьке из коробки с апельсинами. Сиквел анонсировала ВГТРК.

"Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но как любой взрослеющий ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые, необычные персонажи"

- соавтор сценария Виталий Шляппо

Состав съемочной группы не изменился: над новым фильмом будут работать те же специалисты, в том числе сценаристы и продюсеры, а также режиссер – Дмитрий Дьяченко.

Ожидается, что новая часть кинокартины выйдет в прокат в новогодние каникулы 2026 года.