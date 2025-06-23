У Израиля заканчиваются ключевые виды боеприпасов - СМИ

Израильская армия столкнулась с нехваткой некоторых видов боеприпасов и вооружения, сообщает NBC. После беседы с Трампом Нетаньяху принял решение уменьшить ответ Ирану и ограничился ударами по радару.

Американские чиновники рассказали телеканалу NBC о проблемах, которые испытывает армия Израиля из-за нехватки вооружения.

"У израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружения"

– сообщение

Наибольшей проблемой является недостаток боеприпасов.

Ранее после объявленного Дональдом Трампом перемирия между Ираном и Израилем иранская сторона, по сообщениям ЦАХАЛ, вновь запустила ракеты. Израиль пообещал мощный ответ, но после беседы Биньямина Нетаньяху с американским лидером решение было пересмотрено. По данным СМИ, Израиль ограничился ударом по иранскому радару.

По данным Washington Post, Трамп уведомил Нетаньяху, что США больше не будут поддерживать Израиль в противостоянии с Ираном, цель достигнута, ядерные объекты уничтожены американскими военными.