Тысячи автоматов пропали в Армении после войны

Большого количества оружия недосчитались в армянской армии после Второй Карабахской войны. Министр внутренних дел заявил о 17 тыс пропавших автоматов.

Власти Армении разыскивают тысячи единиц оружия – около 17 тыс автоматов не могут найти в армянской армии еще с 44-дневной войны.

Громкую новость сегодня сообщил, глава МВД РА Ваге Казарян.

В ответ на соответствующий вопрос журналиста министр сообщил, что, согласно оперативным данным, была зафиксирована пропажа стрелкового оружия.

"Хочу сказать, что после 44-дневной войны 2020 года около 17 тыс автоматов исчезли"

– Ваге Казарян

Подробностей чиновник не озвучил, зато сделал заявление о том, что властям нужно работать над добровольной сдачей оружия.