Вестник Кавказа

Туристы в Абрау-Дюрсо соберутся на день рождения шампанского

Туристы в Абрау-Дюрсо соберутся на день рождения шампанского
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завтра на берегу кубанского озера Абрау пройдет музыкальный фестиваль Light Weekend, который будет посвящен дню рождения игристого вина – ожидается, что торжества соберут не только любителей игристого напитка, но и поклонников современной музыки.

Сегодня, 3 августа, в поселке Абрау-Дюрсо на Кубани уже в третий раз пройдет фестиваль современной музыки Light Weekend, посвященный дню рождения шампанского, а точнее - игристого вина.

Праздник посвящен не только игристому напитку, производящие который винодельни региона по праву считаются одними из лучших в мире – это будет и праздник современной музыки, на котором выступят Feduk, Seville (Artik & Asti), Aнтоха МС и Chris Yank, передает портал Юга.ру. 

К услугам гостей будут фуд-корт и бары, и, несмотря на то, что проносить свои продукты и напитки на территорию фестиваля запрещено, можно будет взять перекус (фрукты или орехи), детское питание, а также диетические продукты.

Стартует фестиваль на площади Александра II в 17:00 – он продлится до 22:00, причем ограничений по возрасту на нем не будет. 

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