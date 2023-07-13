Туристов в КЧР обеспечат GPS-трекерами

Опубликовано: 4:33, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристам, решившим провести свой отдых в путешествии по экстремальным маршрутам в Карачаево-Черкесии, будут выдавать GPS-трекеры, которые смогут автоматически сообщить спасателям о нештатной ситуации.

Туристы в Карачаево-Черкесии (КЧР) при регистрации маршрута будут получать в подразделениях МЧС GPS-трекеры, которые будут отслеживать их маршрут и помогут при необходимости связаться со спасателями, сообщила региональная пресс-служба МТС.

"Министерство туризма и курортов КЧР и МЧС России получили 50 GPS-трекеров, которые помогут путешественникам оставаться на связи со спасателями во время походов и прогулок на многочисленных пеших маршрутах республики. Приборы автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации - если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения, упал или нажал на устройстве кнопку SOS"

- пресс-служба МТС

На пресс-конференции, прошедшей на курорте Архыз, рассказали, что интерактивный аудиогид начинается в центре поселка и ведет путешественника к Баритовому водопаду на склонах хребта Абишира-Ахуба, вся прогулка занимает около четырех часов, ее расстояние составляет около 5 км, передает ТАСС.

"Мы… с помощью местных краеведов собрали по крупицам легенды и рассказы, которые познакомят с многогранной культурой нашей удивительной республики, а этническая музыка местных исполнителей, звучащая во время аудиопрогулки до водопада, Это позволит еще сильнее прочувствовать дух Карачаево-Черкесии"

- директор МТС в регионе Расул Каппушев